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        Kars'ta 4 firari hükümlü yakalandı

        Kars'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:02
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        Kars'ta 4 firari hükümlü yakalandı
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        Kars'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, hakkında 6 farklı "dolandırıcılık" suçundan 39 yıl 26 gün hapis cezası bulunan M.K. (54), 4 farklı "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan S.Ç. (68), "nitelikli yağma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Y. (32) ve "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.C'yi (31) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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