Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kars'ta düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkamış ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince daha önce belirlenen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 24 cep telefonu, 32 kablosuz kulaklık ve 27 akıllı saat ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili B.B. (28) ve D.S'yi (20) gözaltına aldı.