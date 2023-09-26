Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kars'ta düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkamış ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince daha önce belirlenen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 24 cep telefonu, 32 kablosuz kulaklık ve 27 akıllı saat ele geçirildi.

        Ekipler, olayla ilgili B.B. (28) ve D.S'yi (20) gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Arda Güler o maçta sahada!
        Arda Güler o maçta sahada!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        2 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen anneye beraat talebi!
        2 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen anneye beraat talebi!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Kars'ta dolu etkili oldu
        Kars'ta dolu etkili oldu
        Kars'ta 4 firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta 4 firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars´ta aranan 4 hükümlü yakalandı
        Kars´ta aranan 4 hükümlü yakalandı
        'Kahraman Ecdadımız' sergisinde Rambo filmine ilham kaynağı 'Karslı Hacı' d...
        'Kahraman Ecdadımız' sergisinde Rambo filmine ilham kaynağı 'Karslı Hacı' d...
        CHP'nin Kars İl Kongresi yapıldı
        CHP'nin Kars İl Kongresi yapıldı