Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kaybolan 2 çoban kardeş bulundu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan 2 çoban kardeş bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kaybolan 2 çoban kardeş bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan 2 çoban kardeş bulundu.

        İlçeye bağlı Armutlu köyünde çobanlık yapan Reşat ve Kadir Koca kardeşlerden dün haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

        Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda iki kardeş, ilçeye bağlı Kalebaş köyünde sağ olarak bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Kars'ta "Sultan Alparslan Camii" Mevlit Kandili'nde ibadete açıldı
        Kars'ta "Sultan Alparslan Camii" Mevlit Kandili'nde ibadete açıldı
        Kars'ta kaybolan 2 çoban kardeş için arama çalışması başlatıldı
        Kars'ta kaybolan 2 çoban kardeş için arama çalışması başlatıldı
        Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu
        Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta dolu etkili oldu
        Kars'ta dolu etkili oldu
        Kars'ta 4 firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta 4 firari hükümlü yakalandı