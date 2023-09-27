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        Kars'ta "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" başladı

        Kars'ta Milli Eğitim Bakanlığı ile Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneğince düzenlenen "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:52
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        Kars'ta "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" başladı
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        Kars'ta Milli Eğitim Bakanlığı ile Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneğince düzenlenen "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" başladı.

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dede Korkut Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ana teması "21. Yüzyıl Fen Bilimler ve Matematik Eğitiminde Dijitalleşme ve Öğretmen Yetiştirme" olarak belirlenen kongreye, Türkiye'nin değişik üniversitelerinden yaklaşık 600 bilim insanı çalışmalarıyla katkı sağlıyor.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, dokunulacak her yüreğin, yarın memleketin yararına dokunacağını bildiklerini söyledi.

        Akıllara akademik yönden imza atılırken çocukların kalplerine de imza atılması gerektiğini vurgulayan Polat, "Üniversitemizi her konuda yanımızda görmek istiyoruz. Maalesef sistem akademik başarıyı öne çıkarıyor ama kalbi, aklı güzel olan merhametli çocuklar yetiştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz." dedi.

        Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu memleketi, bu devleti, bu bayrağı, bu dini, atasını seven nesiller yetiştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. 1071'den Sultan Alparslan'ı, Fatihleri, Atatürk'ü sevecek nesiller istiyoruz. Bu devletin geçmişiyle barışık nesiller istiyoruz. Geleceğine ışık tutacak nesiller istiyoruz. Bunda da tabii ki siz değerli hocaların imzasını istiyoruz."

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelere çok önem verdiğini belirterek, "Üniversitelerimiz, ilmin ve bilimin ışığında ülkemizin yarınları olan gençlerimizi yetiştiren, onların meslek öğrenmelerini, üretime, kalkınmaya katkı sunmalarını sağlayan, ilmi çalışmaları takdire şayan kurumlarımızdır." ifadesini kullandı.

        KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da üniversite hakkında bilgi vererek, kongrenin "hayırlı "olması temennisinde bulundu.

        Kongre açılışında, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Alkan, KAÜ Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan ile Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Yasemin Özdem Yilmaz da birer konuşma yaptı.

        Kongrede, paneller, sözlü ve poster bildiri, çalıştay ve atölyeler yer alıyor. 30 Eylül'de tamamlanacak kongrede, fen bilimleri ile matematik eğitimi başarısını artırmaya yönelik sorunlar tartışılacak.

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