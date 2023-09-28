Kağızman Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Erman Karavul atandı

Kağızman Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Erman Karavul getirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Kağızman Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına atanan Karavul, göreve başladı.

İlçe Başkanlığında düzenlenen törene, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Keskin ve Kağızman'daki ocak üyeleri katıldı.

Keskin, yaptığı konuşmada, "İnandığı kutsal davası uğruna gece gündüz demeden ve hiç bir menfaat gözetmeksizin görev yapan Erman Karavul kardeşime başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Devraldığı sancağı daha da ileriye taşıyacağına canı gönülden inanıyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.