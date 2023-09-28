Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta otomobilin traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kars'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, araçta sıkışan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 23:59 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta otomobilin traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, araçta sıkışan bir kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

        Ekrem Çimendağ yönetimindeki 36 FL 383 plakalı otomobil, Kars istikametine giden İsmail Bağlar idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan Pamuk Çimendağ, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kazada yaralanan Ekrem ve Pamuk Çimendağ, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağmurlu günler başladı
        Yağmurlu günler başladı
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        13. harika: Fenerbahçe!
        13. harika: Fenerbahçe!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

        Benzer Haberler

        Kars'taki "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" devam edi...
        Kars'taki "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" devam edi...
        Sarıkamış kış ve doğa sporları için uygun bir coğrafyaya sahip
        Sarıkamış kış ve doğa sporları için uygun bir coğrafyaya sahip
        Kağızman Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Erman Karavul atandı
        Kağızman Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Erman Karavul atandı
        Kars'ta "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" başladı
        Kars'ta "15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi" başladı
        Kars'ta kaybolan 2 çoban kardeş bulundu
        Kars'ta kaybolan 2 çoban kardeş bulundu
        Kars'ta "Sultan Alparslan Camii" Mevlit Kandili'nde ibadete açıldı
        Kars'ta "Sultan Alparslan Camii" Mevlit Kandili'nde ibadete açıldı