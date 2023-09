Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla konferans verildi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalından emekli olan Dr. Öğr. Üyesi, tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Sarıkamış Liseliler Vakfı binası salonunda düzenlenen "Tarihte Sarıkamış" konulu konferansta, Sarıkamış'ın geçmişten günümüze yaşadığı tarihi olayları slayt gösterimiyle anlattı.

Solmaz, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Allahuekber Dağları'nda Türk milletinin cesaret ve kararlılığını anlatarak, "29 Eylül Sarıkamış'ımızın ebedi kurtuluş günüdür. Bugün Atatürk'ümüzün büyük Nutuk'unda dediği gibi, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri zaferinin kazanıldığı bayrak bir gündür." dedi.

1915 Aralık'ın, Sarıkamış dağlarında tarihten şan alan, tarihe şan veren yiğitlerin dolu dolu şehadet şerbetini içtikleri ay olduğunu belirten Solmaz, "29 Eylül 1920 yılı Sarıkamış'ın anavatana katılmasıyla, Sarıkamışlılar şehitleriyle koyun koyuna yatıp onların manevi hazlarını paylaşma bahtiyarlığına ermişlerdir. Türk yurdunun hemen her yerinden gelen Mehmetçiklerin ebedi vatan yaptıkları Sarıkamış, bu sebeple vatanın her köşesi ile hemşehri olmak şansına da kavuşmuştur. Bu sebeple Sarıkamışlılar kendilerini her vatan köşesi ile hemşehri sayarlar." diye konuştu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar da konferansta emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, vakıf üyelerinin sunduğu Sarıkamış türküleriyle sona erdi.

Konferansa, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ünsal Bilir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı.