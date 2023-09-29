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        Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:01
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        Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Çemçe-Madur bölgesine operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcı bulundu.

        El yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerince olay yerinde imha edildi.

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