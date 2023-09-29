Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Çemçe-Madur bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde el yapımı patlayıcı bulundu.
El yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerince olay yerinde imha edildi.