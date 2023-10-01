Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Kağızman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

İstiklal Alanı'nda düzenlenen törende, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, kahramanlık şiirleri okundu. Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibinin de gösteri sunduğu etkinlikte, türküler söylendi.

Belediye Başkanı Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 103'üncü kurtuluş yıldönümünü kutlamanın heyecanı içinde olduklarını dile getirerek, "1918 Aralık ayında Kars'ta yapılan ilk vilayet toplantısında İslam Şurası'na Milli Şura adı verildi. Bu şuranın üyeliğine getirilen Kağızmanlı Ali Rıza Ataman, Kağızman'da milis güçleri oluşturdu. Kazım Karabekir emrindeki kolordu harekete geçince bunu duyan milis kuvvetleri de çatışmalara dahil olup Kağızman'ın kurtuluşuna katkı sağlamışlardır. 1 Ekim 1920'de Kağızman düşman işgalinden kurtulmuştur. Bu mücadelede hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene, Kağızman Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aksoy, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yaşar Ovacık, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nuri Turan, gaziler, bazı parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.