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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:27
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 9 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 48 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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