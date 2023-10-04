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        Kars'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:35
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        Kars'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

        Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kumrutepe ve Kızılçubuk mevkisindeki sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

        Bazı doğaseverler, yeşil, sarı ve kızıl tonların hakim olduğu ormanlık alanda mevsimin ilk kar görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

        İlçe sakinlerinden Ali Kemal İrtürk, AA muhabirine, mevsimin ilk kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "İlk karı fotoğraflamak için geldik. Sarıkamış inşallah bol, bereketli, güzel bir kış geçirir." dedi.

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