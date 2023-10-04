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        Sarıkamış'ta Asboğa Gölü'ne 15 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü'ne 15 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:39 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:28
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        Sarıkamış'ta Asboğa Gölü'ne 15 bin sazan yavrusu bırakıldı
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        Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü'ne 15 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan 2007 rakımdaki göl, 13 bin 800 metrekarelik alanda bulunuyor.

        Ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapan göle, Sarıkamış Tarım Orman İlçe Müdürlüğü talebi üzerine Elazığ Tarım Orman İl Müdürlüğünden 15 bin sazan yavrusu getirildi.

        Sarıkamış Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ve Sarıkamış Özel İdare ekipleri, sazan yavrularını gölün suyuyla buluşturdu.

        İl Genel Meclisi üyesi Medeni Çetinkaya, AA muhabirine, Sarıkamış’ın doğasını, yaban hayatını canlandırma, zenginleştirme adına çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Çetinkaya, Asboğa Gölün'nün bölge, göçmen kuşlar ve doğa turizmi için çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah bu balıklar büyür, insanlarımız oltalarıyla balık tutar. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

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