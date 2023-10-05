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        Kars'ta yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:59
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        Kars'ta yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Borluk köyü Düzgeçit Yaylası'nda 3 kişiye ait çadır ve müştemilatlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 8 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 41 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca ve mermisi ele geçirildi.

        Silah bulunduran 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen silahlar, inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

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