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        Kars Valisi Ziya Polat silajlık soya hasadına katıldı:

        Kars'ta, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen "yemsoy" çeşidi silajlık soyanın hasadı "Tarla Günü" töreniyle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:11
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        Kars Valisi Ziya Polat silajlık soya hasadına katıldı:
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        Kars'ta, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen "yemsoy" çeşidi silajlık soyanın hasadı "Tarla Günü" töreniyle yapıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Ayakgedik köyünde düzenlenen hasat programında yaptığı konuşmada, ekilen tohumların ürün olarak karşılarına çıktığı hasat gününü gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Silajlık soyayı ilde ilk yetiştirenin Ayakgedik Köyü Muhtarı Ergün Kılıç olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "İlk olmak zordur ama önemlidir. Örnek olduğu için muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Hayvan yemini kesinlikle kendimiz üretmek zorundayız. Maalesef samanla hala bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Hayvancılık yapan her vatandaşımızın hayvanının yiyeceği ürünü de kendisi üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sahada olacağız. Bizim ziraat mühendisimiz, veterinerimiz, tekniker, teknisyen arkadaşlarımız, bundan sonra bu şehrin, herkesin toprağında olacak inşallah. Sahada bu devletin, bu milletin asıl sahipleri olan köylümüzün, çiftçimizin, hayvancılık yapan kardeşlerimizin hizmetinde, emrinde olacaklar. Tarla tarla dolaşacağız."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Bakanlığın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kırsal kalkınma ve tarımın geleceğini ele aldığını belirterek, "Ekonomik gelişmişliğe katkı sunmayı ve kentlerimizin avantajlı olduğu alanlarda çalışmalar gerçekleştirmeyi misyon edinmiş durumdayız. Kırsal nüfusun büyük çoğunluğu hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlamaktadır. Hayvan yetiştiriciliğinin temel geçim kaynağı olduğu ilimizde, hayvan beslemenin önemi de oldukça büyüktür. Kaliteli kaba yem ile beslenen hayvanlardan alınan verim de daha iyi olacaktır." dedi.

        Muhtar Ergün Kılıç da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin tavsiyesi üzerine ekim yaptığını ve güzel verim aldıkları ürünün hasadına başladıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından Vali Polat, traktörün direksiyonuna geçerek tarlada ilk hasadı gerçekleştirdi.

        Vali Polat, daha sonra çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

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