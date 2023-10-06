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        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 99. yılı kutlandı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:53 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:45
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        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 99. yılı kutlandı
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, buradaki konuşmasında, Atatürk'ün gerek Milli Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet'in kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezdiğini söyledi.

        Atatürk'ün doğusundan batısına yaptığı tüm yurt gezilerinde illere, ilçelere, köylere gittiğini ve halkla iç içe olduğunu anlatan Çetin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezilerinin, Cumhuriyet'in ilk 15 yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önemi vardır. Atatürk'ün bu yurt gezilerinden biri de 1924 yılında 29 Ağustos'tan 18 Ekim'e kadar 51 gün süren gezisidir." dedi.

        Konuşmaların ardından Ziya Gökalp Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Reyhan Altunbayrak, "Kars Kalesi'ndeki Bayrak", 8. sınıf öğrencisi Melek Bayram'da "Gazi Paşa" adlı şiiri okudu.

        Karslı aşıklar Mahmut Karataş ve Ayhan Şimşekoğlu'nun kahramanlık türküleri söylediği programda, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi sundu.

        Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kafkas Halk Oyunları ekibinin "Hoş Gelişler Ola" adlı piyesiyle program sona erdi.

        Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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