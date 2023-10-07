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        Kars 2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kars Belediyesince düzenlenen "2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:13
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        Kars 2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kars Belediyesince düzenlenen "2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı.

        Ülke genelinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının, sanatkarlar tarafından uygulamalı olarak tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde yapılıyor.

        Burada konuşan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere ve 14 ilden gelen sanatkarlara teşekkür etti.

        Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsediklerini ifade eden Polat, göreve geldikleri günden beri çeşitli etkinliklerle halkı sosyal, sanatsal, sportif hayatın içine çekmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Polat, "Milletimizin, sadece altyapı yatırımlarıyla değil, gönlüne, aklına dokunacak sosyal ve kültür faaliyetlerin de yapılmasına daha fazla devam edeceğiz." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin de festivalinin bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Kültürel ve sanatsal birikimimizin önemli örneklerinden olan, somut olmayan kültürel mirasa ve bu mirası icra eden meslek gruplarına yönelik toplumsal bilincin oluşturulması, duyarlılığın artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, korunması, nesilden nesile aktarılması, özelde Kars'ın genelde de ülkemizin kültürel ve turistik olarak tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen bu festival etkinliği, bu yıl kapsamı genişletilerek el sanatları stantlarının yanında müzik konserleri ve çocuk oyun alanları ile zenginleştirilmiştir."

        Konuşmaların ardından Kafkas ile Mahalli Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Halk Oyunları ekibiyle halay çekti.

        Daha sonra sahneye çağırdığı çocuklarla kurdeleyi kesen Polat, protokol üyeleriyle çocuk oyun alanını gezdikten sonra el sanatları stantlarını da ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Festival, 10 Ekim'e kadar Bedesten bölgesinde çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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