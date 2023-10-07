Kars'taki festivalde Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu konser verdi
Kars'ta "2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali"nde Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu sahne aldı.
Kars'ta "2. Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali"nde Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu sahne aldı.
Kars Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla Kars Kalesi'nin eteklerindeki Bedesten bölgesinde düzenlenen festival konserle devam etti.
Yoğun ilgi gösterilen konseri izleyen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, seyircilerle halay çekti.
Vali Polat, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.
Festival, 10 Ekim'e kadar Bedesten bölgesinde çeşitli etkinliklerle sürecek.