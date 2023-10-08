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        Ardahan ve Kars'ta sis ile kırağı etkili oldu

        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:32
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        Ardahan ve Kars'ta sis ile kırağı etkili oldu
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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesiyle, araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar da soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü. Soğuk hava nedeniyle Acısu ormanlık alanı kırağıyla beyaza büründü.

        Küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götüren besici Kıyas Budak, AA muhabirine, sabahları çok soğuk olduğunu ve her tarafın da kırağı ile beyaza büründüğünü belirterek, "Havalar soğuk, kırağı düşüyor çok üşüyoruz ama mecburuz. Küçükbaş hayvanlarımızı kar düşene kadar otlatacağız." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı, sis ve buzlanma meydana geldi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, bitkilerde kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

        Ardahan Köprüsü'ndeki örümcek ağları da kırağı ile beyaza büründü.

        İl genelinde etkisini gösteren sis ve kırağı, güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.

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