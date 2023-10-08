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        Anneleri ölen köpek yavrularını eşek emziriyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, anneleri ölen iki köpek yavrusunu bir eşek sahiplenerek emziriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:49
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        Anneleri ölen köpek yavrularını eşek emziriyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, anneleri ölen iki köpek yavrusunu bir eşek sahiplenerek emziriyor.

        İlçede besicilik yapan Soner Yaşar'a ait köpek, iki yavru dünyaya getirdi. Bir süre sonra anne köpek ölünce yavrularını, eşek sahiplenerek emzirmeye başladı.

        Yaşar, Kızılçubuk merasında hayvanlarını otlatırken eşeğin köpek yavrusunu emzirmesini cep telefonuyla görüntüledi.

        Besici Soner Yaşar, AA muhabirine, ilk defa böyle bir şey gördüğünü belirterek, "Merada hayvanlarımız otluyor. Köpeklerimizin annesi öldükten sonra bizim eşeğimiz onlara sahip çıkmaya başladı. Baktık eşek yavruyu emziriyor ben de cep telefonuyla videoya aldım, güzel bir görüntüydü." ifadelerini kullandı.

        Görüntüde, arazide köpek yavrusunun gelip anne eşekten süt emmesi yer alıyor.

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