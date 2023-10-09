Kars'ta hayvan hırsızlığı
Kars'ta yaylada çalınan 16 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.
Kars'ta yaylada çalınan 16 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Subatan köyü yaylasında hayvan otlatan bir çoban, sürüdeki bazı büyükbaş hayvanlarının çalındığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri ve köylülerce yapılan incelemede, 16 büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişilerce çalındığı tespit edildi.
Güvenlik güçleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı.