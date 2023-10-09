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        Kars'ta hayvan hırsızlığı

        Kars'ta yaylada çalınan 16 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:56
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        Kars'ta hayvan hırsızlığı
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        Kars'ta yaylada çalınan 16 büyükbaş hayvanın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Merkeze bağlı Subatan köyü yaylasında hayvan otlatan bir çoban, sürüdeki bazı büyükbaş hayvanlarının çalındığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri ve köylülerce yapılan incelemede, 16 büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişilerce çalındığı tespit edildi.

        Güvenlik güçleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

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