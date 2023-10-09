Kars'taki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev'in otel bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Butik otel, kafe ve restoran olarak hizmet veren Kütük Ev'deki yangının kısa sürede büyümesiyle Kars, Arpaçay ve Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kütük Ev'de hasar oluştu.