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        Kars'taki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 21:59 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:06
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        Kars'taki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü
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        Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan yangın söndürüldü.

        Kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev'in otel bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Butik otel, kafe ve restoran olarak hizmet veren Kütük Ev'deki yangının kısa sürede büyümesiyle Kars, Arpaçay ve Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Kütük Ev'de hasar oluştu.

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