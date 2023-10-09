GÜNCELLEME - Kars'taki Kütük Ev'de söndürülen yangın tekrar başladı
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan ve bir süre önce söndürülen yangın tekrar başladı.
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kütük Ev'de çıkan ve bir süre önce söndürülen yangın tekrar başladı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Çıldır Gölü kenarındaki Kütük Ev'in otel bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Butik otel, kafe ve restoran olarak hizmet veren Kütük Ev'deki yangının kısa sürede büyümesiyle Kars, Arpaçay ve Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
- Tekrar başlayan yangın nedeniyle çökmeler meydana geldi
Ekiplerce yaklaşık 1 saat soğutma çalışması yapılan Kütük Ev'de yangın tekrar başladı.
Üst katı çöken Kütük Ev'de itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Jandarma ekipleri de zaman zaman çökmelerin meydana geldiği Kütük Ev'in çevresinde güvenlik önlemi aldı.