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        Kış uykusuna hazırlanan ayılardan korunmak için "yüksek ses çıkartın" uyarısı

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:32
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        Kış uykusuna hazırlanan ayılardan korunmak için "yüksek ses çıkartın" uyarısı
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sonbaharın gelmesiyle bozayıların kış uykusuna yatmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

        Ayıların, bu süreçte en çok kuşburnu gibi doğal meyveleri kışlık hazırlık süreci olarak tercih ettiğini dile getiren Çoban, "Bu doğal ürünler ayıların en önemli besin kaynaklarını oluşturuyor. Tabi aynı taraftan bizim de besin kaynaklarımızı oluşturuyor. Son bir haftadır özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ayı saldırısı haberi duyuyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri doğadaki ani karşılaşmalar." diye konuştu.

        Bu karşılaşmaların olmaması için doğadaki faaliyetlerde yüksek ses çıkartan ekipmanların kullanılması gerektiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

        "Ayıların olduğu bölgelere gittiğimizde, düdük ya da yüksek sesle konuşmak gibi aktiviteleri yaptığımızda bozayıların biz gelmeden alandan uzaklaşmalarını sağlayabiliriz. Özellikle şu dönemde anneler yavrularını da kış uykusuna hazırlamak için daha fazla ormanda zaman geçiriyor. Gündüz vakitlerinde daha fazla hareket ediyorlar. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak, yavru gördük ona müdahale ya da kaybolduğunu düşünmek yerine alanı hızla terk ederek kendimizi koruma altına alabiliriz."

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