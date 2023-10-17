Kars'ta çıkan kavgada 7 kişi yaralandı Kars'ta iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kars'ta iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunan iki grup Karadağ Caddesi'nde karşılaştı. Burada başlayan tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.S.T, M.N.T, C.T, M.Ö, F.Ö. ve M.F.Ö. ile kavgayı ayırmak isteyen E.D. yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.