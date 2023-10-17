"Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu" kurulması için protokol imzalandı Kars Belediyesi ile Kafkas Üniversitesi arasında "Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu" kurulması için iş birliği protokolü imzalandı.

Kars Belediyesi ile Kafkas Üniversitesi arasında "Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu" kurulması için iş birliği protokolü imzalandı.

Kars Valiliği himayelerinde Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi (KAÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğim Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan "Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu" protokolü yapıldı.

Kars Belediyesinde düzenlenen törende, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Polat, burada yaptığı konuşmada, Karslılar hizmet etmeye devam ettiklerini, belediye olarak sezon sonuna kadar tüm imkanları seferber ettiklerini ve yolların asfaltlanması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Kars Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yaptıklarını ifade eden Polat, "Hizmet sadece yol, su, kanalizasyon anlamında değil, sosyal-kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere de imkan vermek, imkan hazırlamak gerektiğini düşünenlerdeniz. Geldiğimiz günden bugüne sosyal faaliyetlere de ağırlık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

- Oyuncu seçmeleri yapılacak

Kars'ta üniversitenin de desteğiyle yerel tiyatro topluluğu kurduklarını anlatan Polat, "Tabii burada üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi var ancak ikili ve paydaş olarak müdürlerimizin desteğiyle Kars'ta yerel bir tiyatro toplumu kurulması ve kendi çocuklarımızın oyuncu olarak, kendi çocuklarımıza oyun oynamasını istiyoruz. İnşallah hafta sonu çocuklarımızın, kendi oyuncularımızın seçimleri yapılacak. Aracılığınızla tüm gençlerimize de buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Gelsinler, beraber keyifli vakit geçirelim, oyunlarımızla oynayalım. Oyunlarımızı hem il merkezinde hem de tüm ilçelerimizde ve gidebilirsek köylerimizde oynamak istiyoruz. Ekip çalışması ve ortak akılla bu şehre yöneteceğiz." diye konuştu.

"Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu" projesinin birinci protokolünü imzaladıklarını, bazı alanlarda da projeler hazırladıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımıza dokunmak gerektiğini düşünüyoruz, çocuklarımıza akademik yönden dokunmak gerektiğini, sosyal-kültürel, sanatsal anlamda dokunmak gerektiğini söylüyoruz. Çocuklarımızla beraber, ailelerimizle bu işin içine ortak etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Kurum ve kuruluşlar çocuklarımıza hizmet etmek için ailelerimize hizmet etmek için var. Valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz, tüm kurum ve kuruluşlar hep söylüyoruz, milletin makamı, millete hizmet etmekle görevlidir. Sosyal-kültürel faaliyete devam edeceğimizi, üniversitemizle de güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz."

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise "Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu" sürecini başlattıklarını belirterek, "Kafkas Üniversitesi olarak bildiğiniz gibi şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel bütün faaliyetler ve süreçlerinde yer alıyoruz. Elimizden geldiği kadar da bu süreçlere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün de Güzel Sanatlar Fakültemiz olarak bu sürece elimizden gelen bütün katkıyı ve desteği sunmaya hazır olduğumuzu bu protokolle de resmileştireceğiz, inşallah hayırlı sonuçlar elde etmiş oluruz ve şehrimizin de önemli bir eksikliğini giderilmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Topluluk için oyuncu seçmeleri, tiyatro sanatçıları, dizi ve sinema oyuncuları ile öğretim görevlileri gibi alanında uzman jüri üyelerince 21-22 Ekim 2023 tarihlerinde Aynalı Köşk Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.