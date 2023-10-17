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        Kars'ta kurt sürüsü yerleşim yerine indi

        Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için indiği yerleşim yerinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:37
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        Kars'ta kurt sürüsü yerleşim yerine indi
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        Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için indiği yerleşim yerinde görüntülendi.

        Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyü yakınlarında bir vatandaş, sanayi kavşağına gelen 6 bireyli kurt sürüsünü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntüde, yiyecek arayarak ilerleyen sürünün daha sonra şehir merkezi yönüne gittiği görülüyor.

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