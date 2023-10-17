Kars'ta KBRN tatbikatı yapıldı

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte muhtemel KBRN afetlerinden etkilenenlere daha hızlı müdahale edilmesi ve koordinasyonun sağlanması için yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Hastanede yapılan tatbikatta senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne amonyak gazı taşıyan bir kamyonun Paşaçayır yolunda kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede yol, çevre ve saha güvenlik önlemleri aldı. Koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli, gazdan etkilenen 5 kişiye müdahale edilerek hastaneye sevklerini sağladı.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Samet Kırat, gazetecilere, yapılan tatbikatlarla ekipleri koordineli şekilde hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, "Ekibimiz tam haliyle hazır. Mevcut tüm sistemlere ve teknik donanımlara sahibiz, herhangi bir eksikliğimiz yok." ifadelerini kullandı.