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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 18:51
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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Bahadır Ekinci idaresindeki 06 CAD 450 plakalı otomobil, Ani Ören Yeri kavşağında Berkay Turan yönetimindeki 16 UCG 31 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Ekinci, Tarkan K. ile aynı araçta bulunan Ülkü A, Dilaver G, Ferhat T, Fatma G, Şeyda Ö. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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