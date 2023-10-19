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        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar etkili oluyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:02
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        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar etkili oluyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.

        İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesinde de kar etkili oluyor.

        Öte yandan kayak merkezindeki pistlerde kış turizmi için tüm hazırlıklar da tamamlandı.

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