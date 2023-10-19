Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar etkili oluyor Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.

İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesinde de kar etkili oluyor.

Öte yandan kayak merkezindeki pistlerde kış turizmi için tüm hazırlıklar da tamamlandı.