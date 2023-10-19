Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar etkili oluyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.
Giriş: 19.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:02
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.
İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesinde de kar etkili oluyor.
Öte yandan kayak merkezindeki pistlerde kış turizmi için tüm hazırlıklar da tamamlandı.