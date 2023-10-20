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        Kars ve Ağrı kent merkezinde soğuk hava, yükseklerinde ise kar etkili oldu

        Kars ile Ağrı il merkezlerinde soğuk hava, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:36
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        Kars ve Ağrı kent merkezinde soğuk hava, yükseklerinde ise kar etkili oldu
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        Kars ile Ağrı il merkezlerinde soğuk hava, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Kars'ta, su birikintilerinin yüzeyi dondu.

        Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı. Yüksek noktalarının kar yağışıyla beyaza büründüğü ilde, besiciler hayvanlarını dağ eteklerindeki otlaklara indirdi.

        Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Kent sakinlerinden Volkan Dereçiçek, Kars'ta kışın başladığını belirterek, "Araçlarımız donmaya başladı. Her yer kırağı tuttu, yüksek kesimlere de kar yağdı." dedi.

        Sürücülerden Celal Gök de havanın soğuduğunu anlatarak, "Dün hafif kar yağışı oldu, bu gece soğuğa çekti. Arabaların her tarafı gördüğünüz gibi kırağı tuttu, kış gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

        Havanın soğuduğu Ağrı’da da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Taşlıçay ilçesinde bulunan 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Aladağlar ve bölgedeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

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