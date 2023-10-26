Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezi ve Kağızman ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.İ. (32), M.Ö. (21) ve R.A. (29) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.