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        Kars'ta 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:17
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        Kars'ta 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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