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        Sarıkamış'ta öğrenciler, LÖSEV yararına kermes düzenledi

        Sarıkamış ilçesinde Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bilinçli Öğrenci, Bilinçli Toplum" projesi kapsamında LÖSEV yararına kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:29
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        Sarıkamış'ta öğrenciler, LÖSEV yararına kermes düzenledi
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        Sarıkamış ilçesinde Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bilinçli Öğrenci, Bilinçli Toplum" projesi kapsamında LÖSEV yararına kermes düzenledi.

        Proje koordinatörü Meryem Yılmaz yaptığı açıklamada, Okulun konferans salonundaki kermesi, velilerin desteğiyle düzenlediklerini söyledi.

        Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya yönelik projelerle farkındalık yaratmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Müdürümüz Gülçin Tüzen başkanlığında oluşturulan komisyonda sağlık hizmetleri alan öğretmenleri Cemile Toptaş, Beyzanur Yıldız, Nejla Öztürkler ile Eslem Hacıoğulları ve velilerin desteğiyle hazırladığımız kermesin amacı hem LÖSEV ailesine katkı sağlamak hem de empati duygusunu geliştirerek lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmaktır. Böylece çocuklarımıza yardımlaşma duygusunu aşılıyoruz. Kermesten elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak. Öğrencilerimizi, velilerimizi duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

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