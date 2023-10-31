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        Kars'ta ruhsatsız silah bulunduran 2 kişi yakalandı

        Kars'ta ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:34 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:34
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        Kars'ta ruhsatsız silah bulunduran 2 kişi yakalandı
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        Kars'ta ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.A ve Ö.P, yakalandı.

        Şüphelilerin üst, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı silah ve silahlara ait bir çok mühimmat ele geçirildi.

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