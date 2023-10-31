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        Kars'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan kara ve kızıl akbabalar görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan kara ve kızıl akbabalar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:41
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        Kars'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan kara ve kızıl akbabalar görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan kara ve kızıl akbabalar görüntülendi.

        Türkiye'de yaşayan dört akbaba türü arasında bulunan kara ve kızıl akbabalar, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Alisofu köyü civarında gruplar halinde görüldü.

        Halk arasında "doğanın çöpçüleri" olarak bilinen ve yırtıcı kuş türleri arasında yer alan akbabalar, yiyecek ararken görüntülendi.

        Alisofu köyü sakinlerinden Remzi Soylu, AA muhabirine, ilk defa bir arada bu kadar çok akbaba gördüğünü belirterek, "Sabah köyden Sarıkamış'a giderken yol kenarında gördüm ve çok dikkatimi çekti. Sürü şeklinde 20-30 tane gördüm." dedi.

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