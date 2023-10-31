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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı

        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:13
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kentin bir çok noktasında yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.O. (29) ile 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan T.İ. (41) yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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