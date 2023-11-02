Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Giriş: 02.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:30
Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.