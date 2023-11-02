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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:30
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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