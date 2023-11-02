Kars'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kars'ta düzenlenen operasyonda 12,3 litre sahte içki ele geçirildi.
Kars'ta düzenlenen operasyonda 12,3 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, 14 şişe halinde 12,3 litre sahte, 4 şişe gümrük kaçağı içki ile sahte içki yapımında kullanılan aroma kitleri ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.