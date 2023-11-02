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        Kars'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kars'ta düzenlenen operasyonda 12,3 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:31
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        Kars'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta düzenlenen operasyonda 12,3 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, 14 şişe halinde 12,3 litre sahte, 4 şişe gümrük kaçağı içki ile sahte içki yapımında kullanılan aroma kitleri ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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