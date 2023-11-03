Kars Belediyesi engelli, yaşlı ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gideriyor Kars Belediyesi ekipleri, "Evde Bakım" hizmetiyle engelli, yaşlı ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Kars Belediyesi ekipleri, "Evde Bakım" hizmetiyle engelli, yaşlı ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını gideriyor.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 65 yaş üstü kişilerin yanı sıra bakıma muhtaç, kimsesiz, yoksul ve engelliler için hayata geçirdiği "Evde Bakım" projesini sürdürüyor.

Ekipler, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen 34 hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşın sağlık, fizik tedavi, temizlik, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş, gıda, yakacak taşıma, ev tadilatı, boya, bahçe işleri gibi birçok ihtiyacını karşılıyor.

Vatandaşların sağlık kurumlarındaki muayene ve tedavi işleri uzman personel refakatinde yapılıyor.