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        Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

        Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:25
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        Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
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        Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

        İlçede soğuk nedeniyle camlar ve küçük dereler buzla kaplandı. Keklik Vadisi ve Cıbıltepe Kayak Merkezi kırağıyla beyaza büründü.

        Kırağı ile beyaza bürünen arazide bir tilkinin yiyecek aradığı görüldü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte, bitki ve yapraklar kırağı ile kaplandı.

        Park halindeki araçların camları buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı, özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaştı.

        - Erzurum

        Erzurum'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

        Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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