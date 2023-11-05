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        Kars'ta 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 22:55 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:55
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        Kars'ta 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 kişinin tarlasında 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kenevirler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.

        Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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