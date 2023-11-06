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        Kars'ta gönüllüler oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

        Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medya platformlarından "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla 6 yıl önce başlattıkları yardım kampanyasıyla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:15
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        Kars'ta gönüllüler oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor
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        Kars'ta bir grup gönüllü, sosyal medya platformlarından "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla 6 yıl önce başlattıkları yardım kampanyasıyla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

        Kentte yaklaşık 6 yıl önce "Bir oyuncak da sen ver" adıyla sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, bot, mont ve kırtasiye malzemelerini köy köy gezerek çocuklara dağıtıyor.

        Dar gelirli ailelere erzak yardımı, engelli çocuklara ihtiyaç duydukları araçları da ulaştıran gönüllü ekip, kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgedeki çocuklar için kıyafet yardımı yapıyor.

        Son olarak "Bir Damla Hayır Projesi" ve hayırsever İpek Toy'un destekleriyle merkeze bağlı Çakmak köyüne giden ekip, buradaki öğrencilere, bot, mont, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyelerle sürpriz yaptı.

        Gönüllülerden Fatih Taş, AA muhabirine, yıllardır çocukların yüzünü güldürmek için yollara düştüklerini ve Kars'ın hemen hemen tüm köylerine gittiklerini söyledi.

        - Daha çok çocuğa ulaşıp mutlu etmeye çalışıyorlar

        Özellikle kırsal olmak üzere her yere ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Taş, "Kars'ın 350 köyüne ulaştık, çocuklarla ilgilendik ve oyunlar oynayarak onlara çeşitli hediyeler verdik. Projeye başladığımız ilk günden bu yana yaklaşık 80 bin çocuğa hediye ulaştırdık. Daha çok çocuğa ulaşıp, onları mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında da çocuklara hediyeler verdiklerini dile getiren Taş, her zaman çocukların yanlarında olduklarını ve onların duygularını paylaştıklarını dile getirdi.

        Bazı köylere 2-3 defa bile gidildiğini dile getiren Taş, "En ücra köylere kadar gidiyoruz. Onlara bot, mont, kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Çocukların sevincini görmek tarif edilemez bir mutluluk. Sosyal sorumluluk projesi olarak tablet, tekerlekli sandalye ve bisiklet bile verdik. Bazen şehre hiç gelmemiş çocukları getirerek burada onlarla sinema etkinliği yaptık, hamburger ikram ettik." diye konuştu.

        - Çocukları Cumhuriyet'in 100. yılında da unutmadılar

        Ekipte yer alan Fatmanur Yemenoğlu ise kent merkezi ve kırsal demeden çocuklara ulaşıp onları mutlu etmenin ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında 250 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye malzemesi hediye ettiklerini belirten Yemenoğlu, "Bir çocuk gülerse bir dünya güler, herkesin desteğini bekliyoruz. Çocukları giydirirken çok güzel duygular yaşıyoruz. Masumiyeti, mutluluğu gözlerindeki duyguyu almamız bizim için yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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