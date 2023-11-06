Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Ardahan ve Kars'ta sabah soğuk hava etkili oldu

        Ardahan ve Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağı tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan ve Kars'ta sabah soğuk hava etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan ve Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağı tuttu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.

        Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

        Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Bitkiler ve ağaç yaprakları kırağıyla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen

        Benzer Haberler

        Kars'ta gönüllüler oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor
        Kars'ta gönüllüler oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor
        Kars'ta 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Kars'ta 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Kars'ta köylüler el birliğiyle şeker pancarını hasat ediyor
        Kars'ta köylüler el birliğiyle şeker pancarını hasat ediyor
        Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars'ta açılan "hayır çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Kars'ta açılan "hayır çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü
        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü