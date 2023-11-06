Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, illegal yollarla ülkeye giriş yapan 4 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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