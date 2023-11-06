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        Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:10
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        Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, illegal yollarla ülkeye giriş yapan 4 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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