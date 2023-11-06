Kars'ta girdikleri evden para ve antika halı çalan 2 şüpheli tutuklandı Kars'ta girdikleri evden antika halı ile para çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta girdikleri evden antika halı ile para çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusufpaşa Mahallesi'nde bir evden 100 bin lira değerinde antika halı ve 3 bin lira para çaldığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, halının bir antikacıya satıldığını tespit etti.

Zanlıların belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda, B.B. (19) ve T.O. (31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ile 5 ayrı suçtan aranan T.O. tutuklandı.