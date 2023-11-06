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        Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi Genel Başkanı Bilgen, Kars'ta gazetecilerle buluştu

        Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, "Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, kongre dahil olmak üzere Filistin sorunuyla, Gazze'yle, Orta Doğu'yla ilgili hiçbir söz söylenmemiş olması, siyasi ahlak açısından da Türkiye siyasetinin geleceği açısından da muhalefet açısından da endişe vericidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 20:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 20:20
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        Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi Genel Başkanı Bilgen, Kars'ta gazetecilerle buluştu
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        Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, "Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, kongre dahil olmak üzere Filistin sorunuyla, Gazze'yle, Orta Doğu'yla ilgili hiçbir söz söylenmemiş olması, siyasi ahlak açısından da Türkiye siyasetinin geleceği açısından da muhalefet açısından da endişe vericidir." dedi.

        Bilgen, Kars'taki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının, Ukrayna Savaşı'nda bir buçuk yılda hayatını kaybedenlerin sayısının nerdeyse iki katına yaklaştığını söyledi.

        Türkiye siyasetinin, sadece klasik ve geleneksel parti polemikleri üzerinden seyretmesinin, Türkiye'nin geleceği açısından riskli olduğunu ifade eden Bilgen, "Birileri insanlık vicdanının seyrettiği, insanlık vicdanının tezahür ettiği pozisyonun dışında kalmayı, uzağında kalmayı, kendi siyasi ikballerinin, siyasi geleceklerinin bir referansı gibi görüyorlar. Yani ben özellikle CHP'nin bir yenilenme, bir değişim tartışması yaparken bu değişimin, bu yenilenmenin neden Orta Doğu'ya dair bir söz söylenmeden tartışıldığını anlamakta zorlanıyorum." diye konuştu.

        Bilgen, "Bir siyasi partide değişim demek, yüzlerin değişimi demek değildir" ifadesini kullanarak, şunları dile getirdi:

        "Bir siyasi partide yenilenme demek, kişilerin, isimlerin yenilenmesi demek değildir. Sizin temel politikayla ilgili bir eleştiri, bir itiraz yapıyor olmanız gerekir. Ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, kongre dahil olmak üzere Filistin sorunuyla, Gazze'yle, Orta Doğu'yla ilgili hiçbir söz söylenmemiş olması çok üst düzey yöneticilerin daha bugüne kadar üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen Filistin'le ilgili sosyal medyada bir mesaj lütfetmemiş olmaları, Gazze'de ölen çocuklarla ilgili bir tek söz kurmamış olmaları, siyasi ahlak açısından da Türkiye siyasetinin geleceği açısından da muhalefet açısından da endişe vericidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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