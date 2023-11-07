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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:46
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 bıçak, 7 şarjör, 97 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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