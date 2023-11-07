Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 bıçak, 7 şarjör, 97 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.