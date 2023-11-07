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        Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir'den "yurt" açıklaması

        Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, "Kentimizde bulunan tüm yurtlarımızda olumsuz hiçbir durum yoktur ve her alanda denetimlerimiz aralıksız yapılıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:08
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        Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir'den "yurt" açıklaması
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        Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, "Kentimizde bulunan tüm yurtlarımızda olumsuz hiçbir durum yoktur ve her alanda denetimlerimiz aralıksız yapılıyor." dedi.

        Ayhan Yüreğir, Kars Şehit Şentürk Aydıner Gençlik Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtlarında yaşayan tüm öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

        Yüreğir, şöyle konuştu:

        "Velililerimizin aklı ve gözü burada kalmasın. Geçtiğimiz gün yapılan asılsız haber ile ilgili resmi açıklamayı yaptık. Kentimizde bulunan tüm yurtlarımızda olumsuz hiçbir durum yoktur ve her alanda denetimlerimiz aralıksız yapılıyor. İlimizde en büyük yoğunluğu ve en çok mesaisini alan birimimiz burasıdır. Toplamda 9 yurdumuz ve bu yurtlarda kalan yaklaşık 8 bin 100 öğrencimiz bulunmaktadır. Hakkı olarak müracaat edip de açıkta kalan hiçbir öğrencimiz yoktur."

        Yüreğir, kentte geçtiğimiz günlerde yurtlarıyla ilgili yapılan asılsız haberlere ilişkin hukuki süreci başlattıklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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