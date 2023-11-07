Kars'ta 4'üncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Kars'ta, bir binanın dördüncü katından düşen 15 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Kars'ta, bir binanın dördüncü katından düşen 15 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde bir binada ikamet eden 15 yaşındaki Z.O, bilinmeyen nedenle 4. kattan düştü.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Z.O'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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