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        Coğrafi işaretli Kars kaşar peyniri, taklit ve tağşişten korunacak

        Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, coğrafi işaretli Kars kaşar peynirinin marka değerine zarar verebilecek taklit ve tağşiş olmak üzere her türlü faaliyete karşı sıkı tedbirler aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 23:03 Güncelleme: 07.11.2023 - 23:03
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        Coğrafi işaretli Kars kaşar peyniri, taklit ve tağşişten korunacak
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        Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, coğrafi işaretli Kars kaşar peynirinin marka değerine zarar verebilecek taklit ve tağşiş olmak üzere her türlü faaliyete karşı sıkı tedbirler aldıklarını bildirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda, "Süt ve Süt Ürünleri İşletme Tesisleri Toplantısı" düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, toplantıda, coğrafi işaret alan Kars kaşar peynirinin marka değerinin çok büyük olduğunu söyledi.

        Kars denilince ilk akla gelenlerden birinin kaşar peyniri olduğunu bildiren Aydın, "Kars kaşarına zarar verecek başta taklit ve tağşiş olmak üzere her türlü faaliyete karşı sıkı tedbirler alacağız. İlk olarak en önemli asli görevlerimizden olan gıda denetimlerimizi arttırdık. Bu denetimlerimizin sayısal rakamdan ibaret olmayacağını ifade etmek isterim. Gıda kontrol ekiplerimizle başta kaşar peyniri üretim yerleri olmak üzere birçok işletmemizi denetleyeceğiz." diye konuştu.

        Denetimlerin rehberlik niteliğinde olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

        "İşletmelerde gördüğümüz eksiklik ve hataların düzeltilmesi için uyarı ve rehberliğimizi yapacağız. Ancak noksanlıkları düzeltme eğiliminde olmayan ve bu konuda ısrarcı olan işletmeler hakkında da gerekli yasal süreçleri başlatacağız. Tüm çabamız tüketicilerimizin başta coğrafi işaretli Kars kaşarı olmak üzere, gravyer peyniri, çeçil peyniri, tereyağı ve diğer süt ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde gönül rahatlığıyla tüketmelerini sağlamak. Bakanlık mevzuatı gereği etiketsiz ürün satışının yasak olduğunu hatırlatır, yapılacak denetimlerde etiket kontrollerinin sıkılaştırılacağımızın tekrar altını çizmek isterim."

        Gıda ve Yem Şube Müdürü Vargın Boy da toplantıda denetimlere ilişkin sunum yaptı.

        Konuşmaların ardından Aydın, işletme sahipleri ve üreticilerle sektörün sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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